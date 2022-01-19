Москва, , 13:20 — REGNUM Мировой энергетический кризис не собирается отступать, и темпы роста спроса на энергоносители значительно превышают предложение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цены растут на все углеводороды — уголь, газ, нефть. Как показывает практика, экспорт нефти в последние годы растет, даже несмотря на пандемию коронавируса и появление новых штаммов. В первую очередь это касается Китая, быстро преодолевшего последствия вируса и активно наращивающего объемы производства продукции. При этом слишком высокие цены будут только сдерживать экономический рост, подавляя активность различных отраслей промышленности», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch, подорожание нефти может плохо сказаться на экономическом росте.