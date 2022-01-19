Москва, 19 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Мировой энергетический кризис не собирается отступать, и темпы роста спроса на энергоносители значительно превышают предложение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цены растут на все углеводороды — уголь, газ, нефть. Как показывает практика, экспорт нефти в последние годы растет, даже несмотря на пандемию коронавируса и появление новых штаммов. В первую очередь это касается Китая, быстро преодолевшего последствия вируса и активно наращивающего объемы производства продукции. При этом слишком высокие цены будут только сдерживать экономический рост, подавляя активность различных отраслей промышленности», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch, подорожание нефти может плохо сказаться на экономическом росте.