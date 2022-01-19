Москва, 19 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались, заявил 19 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Duma.gov.ru Наталья Поклонская

«Нет, насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему — речь же идёт о личных обстоятельствах», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, отъезд Натальи Поклонской в Кабо-Верде в качестве посла не состоится. Об этом 19 января сообщила сама бывший прокурор Крыма.

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