Москва, , 13:17 — REGNUM В 2022 году в России вырастет интерес граждан к размещению средств на срочных вкладах в национальной валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ситуация на рынке, связанная прежде всего с ростом процентных ставок по депозитам, позволяет спрогнозировать в 2022 году существенное повышение интереса граждан к размещению средств на срочных вкладах в национальной валюте, — сказал он. — Что касается сбережений в иностранной валюте, то здесь все будет зависеть от стабильности рубля. Если рубль сохранит стабильный курс и высокую доходность, то мы увидим отток средств с валютных вкладов, ставки по которым близки к нулю. Если же внешние факторы продолжат влиять на стабильность финансового рынка РФ, то можно предполагать, что средства также будут перемещаться в более стабильные валюты даже при низкой доходности. Однако я полагаю, что общая тенденция, которая сложилась в 2020—2021 годах, сохранится, и интерес к иностранным валютам будет постепенно угасать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в РФ инвестиции в ценные бумаги, в недвижимость исчерпали потенциал своего роста.

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