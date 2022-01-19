Новосибирск, , 13:18 — REGNUM Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг выставки про Берлинскую стену, которая проходила в октябре 2021 года у кинотеатра «Победа». Он уточнил, что её не демонтировали, как это указывалось ранее.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хотел бы начать с фактов. Это не был демонтаж. Выставка была показана даже дольше, чем планировалось. Соответственно, она была разобрана согласно плану, — приводит редакция «НГС Новости» комментарий Финке. — Для нас в консульстве была несколько неожиданной критика этой выставки».

Он рассказал, что выставка показывалась в России в течение десяти лет и в пятый раз в Новосибирске, но до октября 2021 года критики не вызывала. Неожиданностью, по словам Финке, стало и то, что на выставке была представлена неправильная картина исторических событий.

Он также сообщил, что согласно экспертизе, которую провёл институт истории Сибирского отделения РАН, «выставка отражает историческую реальность и там нет никакого искажения действительности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирского депутата возмутила немецкая выставка о «диктатуре» СССР.