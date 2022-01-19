Москва, , 13:16 — REGNUM В РФ инвестиции в ценные бумаги, в недвижимость, скорее всего, исчерпали потенциал своего роста и вряд будут расти большими темпами, чем депозиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова.

Ценные бумаги. Инвестиции geralt

«Остатки средств на эскроу-счетах в 2021 году увеличились в 2,5 раза. Если темпы роста инвестиционных вложений в жилую недвижимость снизятся, часть средств также может осесть на депозитных счетах, — сказала Зубкова. — Валютные вклады пока не представляют особого интереса для большинства частных вкладчиков в связи с крайне низкими процентными ставками в банках, а также остающимся закрытым массовым туризмом в зарубежные страны».

Как полагает Зубкова, сдерживающими факторами роста остатков на депозитных рублевых счетах в банках будут введение подоходного налога на проценты по вкладам, низкая экономическая активность населения и относительно низкие зарплаты у значительного количества трудоспособного населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году рост частных банковских вкладов составит, скорее всего, около 3−5%.

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