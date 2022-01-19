Москва, 19 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В 2022 году рост частных банковских вкладов составит, скорее всего, около 3−5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова.

Копилка

«На рынок депозитных вкладов для частных клиентов в 2022 году, скорее всего, повлияют несколько факторов, — объяснила Зубкова. — Во-первых, повышение ключевой ставки, что повысит привлекательность депозитных продуктов. Во-вторых, в последнее время наблюдается активное внедрение вкладов как до востребования на картах, так и срочных с выплатой процентов в конце срока с гибкими процентными ставками в целях повышения их конкурентоспособности на финансовом рынке, что также повышает сберегательную активность вкладчиков. В-третьих, существенная инфляция — большинство специалистов прогнозируют ее уровень 8,5−9% в первой половине 2022 года с некоторым трендом к последующему понижению».

Как пояснила экономист, увеличение денежной массы объективно повлияет на увеличение остатков на счетах, в том числе из-за роста социальных выплат и повышения зарплат как минимум на те же 8%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева рассказала, что может обеспечить рост актуальности депозитных вкладов.