Москва, , 13:12 — REGNUM На следующей неделе в столице России ожидается перерыв в снегопадах и усиление морозов. Об этом 19 января рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Начиная со следующей недели у нас существенных осадков не ожидается, а морозы станут усиливаться. Погоду будет определять антициклон над Уралом, у нас будет хоть короткая, но передышка в снегопадах», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик указала, что погода начнет меняться уже 22 и 23 января, когда температура воздуха в Москве понизится до −7… −5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве с начала зимы выпало почти 120 сантиметров снега.