Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Въезд в центр Санкт-Петербурга может быть организован на платной основе в целях снижения транспортной нагрузки и уменьшения автомобильных заторов. Об этом 18 января сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «КП-Петербург».

Пробка в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Эта мера станет одним из положений городской транспортной реформы. Ранее в Петербурге с 1 декабря 2021 года резко увеличили территорию действия платных парковок.

«Двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности, по направлению платных парковок. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — передаёт слова Александра Бельского «КП в СПб».

О сроках внедрения этой идеи и ее особенностях пока неизвестно. Эта мера может вызвать рост тарифов на услуги такси, в случае если эти таксомоторные компании не получат специальные преференции от правительства Петербурга.