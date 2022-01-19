Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Въезд в центр Санкт-Петербурга может быть организован на платной основе в целях снижения транспортной нагрузки и уменьшения автомобильных заторов. Об этом 18 января сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «КП-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Петербурге

Эта мера станет одним из положений городской транспортной реформы. Ранее в Петербурге с 1 декабря 2021 года резко увеличили территорию действия платных парковок.

«Двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности, по направлению платных парковок. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — передаёт слова Александра Бельского «КП в СПб».

О сроках внедрения этой идеи и ее особенностях пока не известно. Эта мера может вызвать рост тарифов на услуги такси, в случае если эти таксомоторные компании не получат специальные преференции от правительства Петербурга.