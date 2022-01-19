Ульяновск, 19 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи со снегопадами в круглосуточный режим работы перевели дорожные службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Глава регионального минтранса Евгений Лазарев в ходе обсуждения доложил, что из-за сильных снегопадов, которые обрушились на область, принято решение перевести все дорожные службы в круглосуточный режим работы. Количество одновременно работающей дорожной техники достигает 400 единиц. Днём на уборку снега выходит две трети парка, ночью — вся спецтехника.

По данным властей, за последнюю неделю на региональных трассах израсходовано 10 тыс. тонн противогололёдных реагентов. Лазарев сообщил, что достигнута договорённость с подрядными организациями о дополнительной закупке реагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжье в Ульяновске началась эвакуация с обочин автомобилей, которые мешают расчистке заснеженных центральных дорог. Такой транспорт отправляют на штрафстоянку.