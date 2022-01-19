Пули-Хумри, Афганистан, 19 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Баглан сообщили, что молодой человек был убит в районе Сурхкоталя. Его звали Махди Вахеди. Он был убит вечером 18 января.

Убийство

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан подтвердили, что инцидент имел место, и заявили, что молодой человек был убит неизвестными. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В связи с убийством пока никто не задержан.

Мехди Вахеди был юристом из местности Навабад близ Сурхкоталя.

Подобные инциденты происходили в Баглане и других провинциях и раньше, но никаких действий по их предотвращению не предпринималось.