Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Консилиум врачей, созданный для обследования состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в руставской тюрьме, выявил у него ряд психических заболеваний. Об этом 19 января сообщил в ходе брифинга врач Тенгиз Цуладзе.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Состояние здоровья Саакашвили требует внимания, так как всё ещё проявляются посттравматические симптомы, анемия, слабость, нарушение координации», — сказал медик.

Цуладзе отметил, что экс-президент нуждается в медицинском лечении, но в первую очередь ему требуется психологическая реабилитация. Если её не провести, то у Саакашвили может начаться депрессия и посттравматическое расстройство.

«Это может вызвать суицидальные мысли и многие другие вещи», — заявил Цуладзе.

Стоит отметить, что Саакашвили и его сторонники обвиняют власти страны в организации «пыток» экс-президента. «Пытками» они называют перевод политика в ноябре 2021 года в глданскую тюрьму в Тбилиси. Тогда охрана несла политика в камеру, держа за руки и за ноги. Видео об этом было обнародовано, но экс-президент заявляет, что наиболее жёсткие моменты власти якобы скрывают.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили назвал конечную цель борьбы его сторонников в Грузии