Москва, 19 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Угрозы в отношении «Северного потока — 2» исполнить технически невозможно. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его ещё не включили. И то, что его не включили, на самом деле плохо и для тех, кто участвовал в проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которая тоже существенно страдает в это пандемийное время», — заявил Песков.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил мер против «Северного потока — 2» в случае «агрессии России против Украины».