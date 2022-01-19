Екатеринбург, 19 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ученик первого класса обморозил руки во время урока физкультуры. Об этом пишут СМИ.

Шеврон «Прокуратура России»

По данным изданий, инцидент произошёл в Орджоникидзевском районе города. Мальчик забыл дома варежки и пожаловался педагогу на замёрзшие руки, но не удостоился должного внимания.

Прокуратура района сейчас проводит проверку, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Выясняются все обстоятельства этого происшествия.