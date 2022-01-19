Москва, 19 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин в этом году решил воздержаться от традиционного крещенского купания. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 января журналистам.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин в храме

Он отметил, что Путин принял такое решение в связи с эпидемиологическими условиями — распространением в России коронавирусной инфекции. Представители церкви ранее призвали верующих подумать перед тем, как окунаться в крещенскую воду.

«И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться», — пояснил Песков.

Он сообщил также, что не знает, прошли ли внуки президента обряд крещения. Этот вопрос затрагивает «личное пространство» главы государства, ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие годы российский лидер совершал традиционные купания в проруби. Накануне Песков заявил, что в этом году такое погружение может состояться в Подмосковье, так как прорубь «сложно найти вокруг Кремля».

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