Москва, 19 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Несмотря на продолжающийся подъем нефтяных цен, рубль ослаб на торгах 18 января, оказавшись под влиянием повсеместного ралли доллара, который в свою очередь подпитывался бегством от рисков в сочетании с ростом доходности трежерис, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе 76,50 руб. Сегодня, 19 января, на открытии котировки рванули вверх, остановившись непосредственно под отметкой 77 рублей, где проходят апрельские максимумы 2021 года, остановившие подъем в начале января. В ходе недавних торгов пара отступила, но удерживается неподалеку от верхней границы диапазона.

Российская валюта остается в оборонительной позиции, игнорируя тот факт, что нефть торгуется на максимумах 2014 года. Во-первых, рублю мешает геополитика.

После безрезультатных переговоров с НАТО участники рынка получили очередное подтверждение того, что ждать разрешения разногласий не приходится. И хотя пока новых обострений не наблюдается, обстановка остается напряженной.

Во-вторых, российская валюта весьма чувствительно к сменам настроений по доллару, который растет с конца прошлой недели, отыгрывая недавние потери в предвкушении заседания ФРС США.

На следующей неделе никто не ожидает повышения ставки, а вот ястребиные сигналы вполне могут поступить и усилить распродажи в облигациях, что приведет к дальнейшему росту их доходности и, соответственно, еще сильнее подогреет спрос на доллар.

Иными словами, путь наименьшего сопротивления для рубля по-прежнему пролегает на юг, в том числе в ближайшей перспективе, особенно учитывая бегство от рисков на мировых площадках, которому с начала сессии сопротивляются российские индексы.

Индекс Мосбиржи и РТС активно дорожают, но происходит это преимущественно за счет технического отскока. Ближайшей целью пары доллар/рубль выступает психологический уровень 77 руб., тогда как в случае локального отката первичная поддержка ожидается в зоне 76,25 руб.», — считает эксперт.

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