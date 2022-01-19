Буэнос-Айрес, 19 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер опубликовала 18 января в своих социальных сетях открытое письмо, в котором раскритиковала действия бывшего президента Маурисио Макри и его соглашение с МВФ в 2018 году. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

(сс)Presidencia de la Nación Argentina Кристина Фернандес де Киршнер

«Эпидемия Макри обошлась стране гораздо дороже, чем пандемия COVID-19, — пишет Киршнер, — Многие ученые говорят, что пандемия подходит к концу. Надеюсь! Но мы точно знаем, что эпидемия Макри, который вернул МВФ в Аргентину в 2018 году, не закончится никогда».

В письме вице-президент сравнила расходы государства на погашение долга перед МВФ с затратами на пандемию коронавируса, указав, что «эпидемия Макри» поглощает 1,1% от ВВП, в то время как коронавирус всего 0,9%.

Киршнер сослалась на соглашение администрации Макри с МВФ, согласно которому исключительный кредит в размере 57 миллиардов долларов предоставлялся, «чтобы спасти правительство и помочь Макри победить на выборах», и добавила с иронией: «Мало того, что выборы он проиграл, так еще и неизвестно, где эти доллары. Кто-нибудь их видел?»