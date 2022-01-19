Ярославль, 19 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Ярославской области установлен максимум заражений за сутки для 2022 года. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе выявлено 222 новых случая заболевания, что является рекордом в наступившем 2022 году. При этом вылечились всего 45 человек за сутки. Ещё четверо скончались.

Стоит отметить, что перед праздниками, а так же в праздничные выходные заболеваемость в Ярославской области снизилась, однако сейчас вновь начала расти.