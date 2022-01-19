* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:59 — REGNUM В Афганистане более 2000 членов Исламского Эмирата были мобилизованы для обеспечения безопасности в провинции Сарипуль после прохождения профессиональной подготовки. Об этом сообщил командир 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Маулави Атаулла Омари, командир 209-го корпуса, опровергает сообщения о присутствии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сарипуле и предупреждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никому не позволят вести деструктивную деятельность.

Омари подчеркивает, что программа обучения и мобилизации дополнительных войск продолжается, и что Соединенные Штаты потерпели неудачу в результате патриотизма, проявленного силами Исламского Эмирата.

«Америка со всем ее высокомерием, со всей своей техникой, средствами и экономикой, потерпела неудачу. Пристыженные и опозоренные, они бежали из нашей страны, прикрываясь никчемными отговорками и оправданиями», — отметил маулави Атаулла Омари.

Как заявил муфтий Мохаммад Муктасад, командир 2-й пехотной бригады 209-го корпуса, в состав 3-го батальона входят более 1500 моджахедов и ещё 1000 — в состав 4-го батальона в провинции Сарипуль.

Ответственность за обеспечение безопасности в провинциях Фарьяб, Сарипуль, Джаузджан, Балх и Саманган возложена на 209-й армейский корпус «Аль-Фатх». Штаб корпуса находится в городе Мазари-Шариф.