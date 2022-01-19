Москва, , 12:58 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса сотрудники российских компаний чаще всего работают удалённо в сфере IT-технологий (22%), управления персоналом (21%) и в сфере продаж (17%). Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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В дистанционном режиме работают сотрудники в сфере бухгалтерии и финансов (13%), закупок и снабжения (11%), в call-центрах компаний (9%), в инженерно-технических службах (8%), в области дизайна и документооборота (по 5%), в сферах логистики, маркетинга, экономики и юриспруденции (по 3%).

Еще 18% работодателей рассказали, что в их компании на «удаленке» другие функции — аналитика, PR, редактура, бронирование туров, страхование, сметное дело и т. д. Перевели на «удалёнку» весь офисный штат 16% компаний в России.

Опрос проведён 13—18 января 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 171 населенном пункте РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с распространением штамма «Омикрон» отправили сотрудников на «удалёнку» или планируют в ближайшее время это сделать ещё 11% российских компаний.

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