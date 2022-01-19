Мельбурн, Австралия, , 12:58 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Бенджаменом Бонзи в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:0, 7:5.

Карен Хачанов si.robi

Хачанов 19 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре ошибки на подаче и 1 из 4 брейков.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

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