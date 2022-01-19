Мельбурн, Австралия, 19 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Бенджаменом Бонзи в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:0, 7:5.

si.robi Карен Хачанов

Хачанов 19 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, четыре ошибки на подаче и 1 из 4 брейков.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.