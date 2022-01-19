Магас, 19 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Читайте также: В Ингушетии семь педагогов станут земскими учителями в 2022 году

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В Ингушетии в 2022 году станут земскими учителями семь педагогов. В республике дан старт конкурсу на право получения статуса сельского учителя и положенного за это вознаграждения в размере 1 млн рублей, сообщили 19 января в пресс-службе правительства региона.

Документы на конкурс могут подавать до 15 апреля все желающие педагоги в возрасте до 55 лет. Условием является наличие профессионального образования по требуемым специальностям.

В минобрнауки Ингушетии сообщили, что в результате конкурса планируется найти учителя физики в школу №1 города Малгобека, учителя русского языка и литературы в школу №5 села Новый Редант, учителя географии в школу №1 и учителя начальных классов в школу №2 города Магаса, учителя русского языка и литературы в школу №3 села Сурхахи.

Кроме того, требуются два педагога дополнительного образования в школу №1 села Кантышево и в Горский кадетский корпус.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ингушетии в конкурсе на участие в программе «Земский учитель» приняли участие 59 человек.