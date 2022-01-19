Париж, 19 января 2022, 12:54 — REGNUM Французский актёр Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте Ла-Розьер, расположенном в 340 км от Парижа, передает BFM TV.

Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
Kalabaha1969

Когда на место прибыли спасатели, Гаспар Ульель был без сознания. На место происшествия также прибыл врач. Актера вертолетом доставили в больницу Гренобля.

Согласно данным, полученным с горнолыжного курорта, произошло столкновение двух лыжников. Полиция пока не подтвердила эту информацию.

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