Париж, 19 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Французский актёр Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте Ла-Розьер, расположенном в 340 км от Парижа, передает BFM TV.

Kalabaha1969 Горнолыжный курорт

Когда на место прибыли спасатели, Гаспар Ульель был без сознания. На место происшествия также прибыл врач. Актера вертолетом доставили в больницу Гренобля.

Согласно данным, полученным с горнолыжного курорта, произошло столкновение двух лыжников. Полиция пока не подтвердила эту информацию.

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