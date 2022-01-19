Актер Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте во Франции
Париж, 19 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Французский актёр Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте Ла-Розьер, расположенном в 340 км от Парижа, передает BFM TV.
Kalabaha1969
Горнолыжный курорт
Когда на место прибыли спасатели, Гаспар Ульель был без сознания. На место происшествия также прибыл врач. Актера вертолетом доставили в больницу Гренобля.
Согласно данным, полученным с горнолыжного курорта, произошло столкновение двух лыжников. Полиция пока не подтвердила эту информацию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция осудила КНДР за запуск баллистических ракет.