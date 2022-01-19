Краснодар, 19 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Смоленского сельского поселения Северского района Краснодарского края, сообщили 19 января в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Всего на территории сельского поселения подтоплено 19 придомовых территорий, вода зашла в три дома.

В настоящее время в поселении работает 11 комиссий, которые оценивают причиненный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 января на территории Смоленского сельского поселения из-за сильных осадков поднялся уровень воды в реке Афипс, река вышла из берегов.