Волгоград, 19 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения в 2021 году в Волгоградской области родились 337 детей, сообщили ИА REGNUM 19 января в пресс-службе администрации региона.

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За счёт средств обязательного медицинского страхования медики провели 1 279 процедур ЭКО. Для оформления квоты пациентке необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Благодаря репродуктивным технологиям в 2021 году на свет появились 337 новых волгоградцев, из них 29 двоен и одна тройня.

Процедуру ЭКО в регионе проводят в четырёх государственных и частных медицинских организациях.