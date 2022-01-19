Чита, , 12:51 — REGNUM В Забайкальском крае завершена реализация проекта «Информационная инфраструктура» по подключению социально значимых объектов к интернету. Как сообщает сегодня, 19 января, пресс-служба правительства региона, он реализовывался с 2019 по 2021 год.

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«В 2021 году к интернету было подключено 555 социально значимых объектов. А за три года реализации — 1249. Таким образом, все социально значимые объекты на территории Забайкальского края обеспечены доступом к сети Интернет», — пояснил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Илья Золотухин.

В 2021 году в Забайкалье восемь населённых пунктов обеспечили сотовой связью и мобильным интернетом. Также три поселения, где уже была связь, получили интернет. В Забайкальском крае, по словам министра, остаётся 229 населённых пунктов, где ещё нет сотовой связи, а в 125 есть связь, но отсутствует мобильный интернет.

В рамках реализации совместных проектов с операторами связи по государственно-частному партнёрству услугами сотовой связи обеспечили 5 407 жителей. По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в 2021 году установлена 21 точка бесплатного коллективного доступа Wi-Fi в населенных пунктах от 250 до 500 человек. Всего в рамках программы в крае построена 151 точка бесплатного доступа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор региона Александр Осипов подчеркнул, что вопрос доступа населения к услугам связи и интернета должен решаться в максимально сжатые сроки.

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