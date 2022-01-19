Нуакшот, 19 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Личный посланник генерального секретаря ООН по ситуации в Западной Сахаре Стефан де Мистура посетил Мавританию с официальным визитом. Как сообщает Sahara Presse Service, в ходе визита де Мистура был принят президентом Мавритании Мохаммедом Ульдом Газуани.

Sadr-russia.ru Западная Сахара

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросы мирного урегулирования ситуации в Западной Сахаре. В частности, стороны затронули ситуацию с беженцами из региона, проживающими в Мавритании и вопросы деэскалации на линии разграничения между силами фронта ПОЛИСАРИО и армией Марокко.

Ранее де Мистура встретился с руководством непризнанной Сахарской Арабской Демократической Республики.