Пекин, 19 января 2022, 12:50 — REGNUM Попытки Вашингтона помешать проведению зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине не будут иметь результата. Об этом 19 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь
Чжао Лицзянь
Fmprc.gov.cn

«Подобные действия (США) свидетельствуют об ограниченности (американской стороны) и к тому же абсолютно ошибочны. Несомненно, они не смогут снискать популярности и не увенчаются успехом», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о развернутой США и частью их союзников кампании, которая направлена против Олимпиады в Пекине.

Также Чжао Лицзянь добавил, что Китай провел хорошую подготовку к проведению Игр и потому китайские власти уверенны в том, что они пройдут успешно.

«Попытки очернить Игры в Пекине ущемляют интересы спортсменов. <…> Они полностью противоречат олимпийскому духу и общепринятой позиции международного сообщества», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что президент Польши Анджей Дуда планирует присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.