Пекин, 19 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Попытки Вашингтона помешать проведению зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине не будут иметь результата. Об этом 19 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Подобные действия (США) свидетельствуют об ограниченности (американской стороны) и к тому же абсолютно ошибочны. Несомненно, они не смогут снискать популярности и не увенчаются успехом», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о развернутой США и частью их союзников кампании, которая направлена против Олимпиады в Пекине.

Также Чжао Лицзянь добавил, что Китай провел хорошую подготовку к проведению Игр и потому китайские власти уверенны в том, что они пройдут успешно.

«Попытки очернить Игры в Пекине ущемляют интересы спортсменов. <…> Они полностью противоречат олимпийскому духу и общепринятой позиции международного сообщества», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно, что президент Польши Анджей Дудапланирует присутствовать на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине.