Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В первом чтении Законодательным собранием Санкт-Петербурга принят законопроект об использовании флага и герба города в органах муниципальной власти, передает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Герб Санкт-Петербурга и флаг Российской Федерации

Проект о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования» разработан городским комитетом по законодательству. Согласно документу, герб и флаг Санкт-Петербурга должен появиться в кабинетах глав местного самоуправления и в залах заседаний муниципальных советов. Разработку этого проект поддержал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Исходя из самого духа действующего законодательства <…> представляется абсолютно логичным и уместным дополнить наш закон Санкт-Петербурга нормой об обязательном наличии в рабочих рядах глав муниципальных образований и залах заседаний представительных органов местного самоуправления герба и флага», — отметил глава комитета Заксобрания по законодательству, представитель фракции «Единая Россия» Всеволод Беликов.

На вопрос члена фракции КПРФ Александра Рассудова о том, каких целей планируют достичь в случае размещения символики, поскольку главы муниципалитетов знают, в каком городе они находятся, Беликов ответил, что таким образом добиваются цели системного представления символов города в органах власти, в частности, местном самоуправлении. Однако, как отметил Рассудов, этот ответ не дал разъяснений на вопрос депутата.

При выступлении по теме символики член фракции «Яблоко» Борис Вишневский отступил от регламента и вернулся к обсуждению ситуации с уборкой, о которой в начале заседания говорил председатель Заксобрания Александр Бельский. По мнению Вишневского, реальным символом города сейчас являются неубранный снег и тротуары с наледью. Бельский обратился к Вишневскому с просьбой соблюдать тему законопроекта, так как снег никакого отношение к городской символике не имеет.

Проект закона был принят в первом чтении, за него проголосовали 43 депутата, а воздержался один парламентарий. Бельский отвёл депутатам на внесение поправок семь дней.