Кострома, , 12:51 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин попросил родителей внимательно отнестись к здоровью детей и не отправлять их в школы и детские сады при первых признаках недомогания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Гирин

Напомним, в регионе началась пятая волна коронавируса. Рост заражений COVID-19 не прекращается на протяжении недели. По мнению инфекционистов, в этот раз регион может столкнуться с большими показателями по заболеваемости. Новый штамм коронавируса — «Омикрон» заразнее «Дельты» от 4 до 7 раз. Увеличение заболеваемости будет наблюдаться и среди детей.

«Мы ожидаем высокий уровень детской заболеваемости. Поэтому прошу родителей при появлении первых признаков недомогания, сходных с ОРВИ или гриппом, ни в коем случае не вести такого ребёнка в детский сад или школу. Это будет неответственно и неправильно! Если я больной пойду в офис, где работают 30 человек, и такого же ребёнка отведу в садик, где в группе 15−20 детей, представляете, что будет через два дня? Важно помнить, что развитие интенсивность э пидпроцесса зависит от наших с вами усилий. Пожалуйста, отнеситесь с вниманием к этому вопросу», — попросил врач.

Для предотвращения массовых заражений в школах и детских садах Костромской области усилили меры безопасности. Детям меряют температуру три раза в день, педагогов просят носить маски. Уборщицы чаще дезинфицируют и проветривают помещения. Кроме этого, Костромская область закупила 4 тысячи доз вакцины «Спутник М» для подростков. Она будет доставлена в регион к концу января.

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