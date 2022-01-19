Кострома, 19 января 2022, 12:51 — REGNUM Директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин попросил родителей внимательно отнестись к здоровью детей и не отправлять их в школы и детские сады при первых признаках недомогания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в регионе началась пятая волна коронавируса. Рост заражений COVID-19 не прекращается на протяжении недели. По мнению инфекционистов, в этот раз регион может столкнуться с большими показателями по заболеваемости. Новый штамм коронавируса — «Омикрон» заразнее «Дельты» от 4 до 7 раз. Увеличение заболеваемости будет наблюдаться и среди детей.
Для предотвращения массовых заражений в школах и детских садах Костромской области усилили меры безопасности. Детям меряют температуру три раза в день, педагогов просят носить маски. Уборщицы чаще дезинфицируют и проветривают помещения. Кроме этого, Костромская область закупила 4 тысячи доз вакцины «Спутник М» для подростков. Она будет доставлена в регион к концу января.
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