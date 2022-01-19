Варшава, 19 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Во вторник, 18 января, в Варшаве состоялась встреча министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы с министром окружающей среды Чехии Анной Губачковой по поводу спора вокруг функционирования шахты «Турув». Об этом польский министр рассказала Polskie Radio.

Free-Photos Шахта

По словам Анны Москвы, на встрече с чешской коллегой, были достигнуты договоренности, над которыми теперь будет работать правительство в Праге.

Министр климата и окружающей среды Польши сообщила, что жалоба в суд ЕС должна быть отозвана сразу после подписания соглашения, которое закроет спор о функционировании шахты.

«Это не является частью наших переговоров, это согласовано и подтверждено обеими сторонами. Если соглашение будет подписано, чешская сторона немедленно направит информацию в Суд ЕС и отзовет свою жалобу», — заявила Анна Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом. Переговоры были отложены.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что если Брюссель не получит доказательств приостановки работы этой шахты, то начнет регулярно выдавать извещения об уплате штрафа для Польши.