Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:47 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области воспитанников одного из детских садов накормили некачественной кашей. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, 12 января им давали перловую кашу, после употребления которой воспитанникам стало плохо. Группу закрыли на карантин.

Областное Управление Роспотребнадзора проверяет эту информацию. Специалисты Северного Екатеринбургского территориального отдела оценят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Свою проверку проводит и прокуратура. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного органа, при наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.