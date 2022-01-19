Каракас, , 13:03 — REGNUM Бывший глава разведки и контрразведки Венесуэлы во времена правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро «Эль Полло» Карвахаль, отбывающий срок в тюрьме Мадрида, рассказал в письме СМИ о незаконных отправках чемоданов с деньгами в страны Америки и Европы венесуэльскими лидерами. Об этом 18 января сообщило новостное агентство Perfil.

Венесуэла. 2017 Efecto Eco

«Теперь никто не помнит, как Бразилия, Парагвай, Перу, Эквадор, Боливия и Гондурас получали деньги сначала от Чавеса, а потом от Мадуро, которые финансировали левые, в том числе экстремистские группировки», — говорится в письме.

Эль Полло уже предоставил испанскому судье Мануэлю Гарсия Кастельону список лиц, получавших финансирование подобным образом более 15 лет. В него вошли аргентинец Нестор Киршнер, президент Боливии Эво Моралес, экс-президент Бразилии Лула да Сильва, экс-президент Парагвая Фернандо Луго, экс-президент Перу Ольянта Умала, колумбийский мэр Густаво Петро, а также итальянская партия «Движение пяти звезд» и испанская левая партия Podemos.

Он также напомнил об аресте венесуэльского бизнесмена Антонини Уилсона, задержанного в 2007 году в Аргентине с 800 тысячами долларов, которые он намеревался передать Кристине Киршнер (с 10 декабря 2007 по 10 декабря 2015 года являлась президентом Аргентины — Прим. ИА REGNUM) для проведения предвыборной программы. Эль Полло рассказал, что предшествующие аресту 20 рейсов поставки по миллион долларов каждый без проблем достигли пункта назначения.

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