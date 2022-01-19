Сеул, 19 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. С начала пандемии коронавируса стоимость лечение пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях Южной Кореи превысила 800 млрд вон (~$672 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы Национальной службы медицинского страхования (NHIS) Кан До Тхэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец ноября 2021 года медицинским учреждениям выплачено в общей сложности 869,1 млрд вон (~$730,2 млн) за лечение 292 702 пациентов.

Известно, что в 2020 году было выплачено 223,3 млрд вон (~$187,6 млн), а в 2021 году — 645,8 млрд вон (~$542,6 млн).

Средняя стоимость лечения одного пациента составила 3,08 млн вон (~$2,5 тыс.).