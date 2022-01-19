Ардатов, , 12:46 — REGNUM Полиция Мордовии проводит комплекс мероприятий для установления матери новорожденного, которого подбросили в частный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Частный дом, на крыльцо которого подбросили младенца Пресс-служба управления МВД по Мордовии

Сообщение об обнаружении младенца поступило в полицию от жителей Ардатова. Они нашли новорожденную девочку около крыльца своего дома. Ребенок был завернут в материю и в пакет.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и врачи. Ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, девочка была рождена в течение нескольких предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Юрга Кемеровской области в январе прошлого года возле местной больницы обнаружен брошенный младенец. О произошедшем в полицию сообщил сторож поликлиники. Он рассказал, что нашёл новорождённого ребёнка у входа в здание.

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