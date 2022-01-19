Калуга, 19 января, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Калужской области расширили границы памятника природы регионального значения «Минеральный источник «Резванский». Площадь особо охраняемой природной территории увеличилась до 175,4 га. В её границы вошел лесной массив. Об этом 19 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Калужский памятник природы регионального значения

Минеральный источник «Резванский» был признан памятником природы в 1991 году. Это небольшой водоём, стенки и дно которого покрыты черной маслянистой грязью с белым налетом, имеющим резкий запах сероводорода. Прозрачная вода, вытекающая из отложений девонского периода, насыщена серой, солями кальция и магния. Источник питает два небольших искусственных водоёма.

Вокруг водоёмов расположен лесной массив, территории которого встречаются растения, занесенные в Красные книги Калужской области и Российской Федерации. Среди них — орхидея с фиолетово-розовыми или ярко-пурпуровыми цветками неоттианта клобучковая, скабиоза серно-желтая, любка зеленоцветковая, зимолюбка зонтичная и муравьиный лев.