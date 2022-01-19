Горно-Алтайск, 19 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Рост цен на автомобильное топливо в Республике Алтай в 2021 году достиг двузначных значений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, бензин за 12 месяцев подорожал на 12,2%, дизельное топливо — на 15%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

В частности, бензин марки Аи-92 вырос в цене на 12,8%, Аи-95 — на 11,8%, Аи-98 — на 11,2%.

По данным на конец декабря 2021 года стоимость топлива на заправках Горно-Алтайска составила 46,28, 48,62 и 55,48 рубля за литр бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 соответственно. Литр дизтоплива стоит 56,05 рубля.