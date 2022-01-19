Бухарест, , 12:45 — REGNUM Тысячи преподавателей средних и средне-специальных учебных заведений Румынии начали масштабную забастовку протеста, требуя от правительства страны повышения заработной платы, улучшений условий труда и дополнительных социальных гарантий. Об этом 19 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, акция началась 19 января в 11:00 по местному времени (12:00 мск.). Педагоги по всей Румынии вышли на свои рабочие места, однако отказались проводить уроки и внеклассные занятия.

«Даже несколько часов сбоя в работе системы образования должны заставить официальный Бухарест обратить внимание на наши проблемы», — говорится в заявлении Румынского союза преподавателей «SPIRU HARET». Предполагается, что нормальная работа учебных заведений будет восстановлена с 13:00 по местному времени (14:00 мск).

Ранее сообщалось о провале переговоров лидеров «SPIRU HARET» с действующим кабинетом министров Николае Чукэ. Официальный Бухарест объявил о невозможности выделения дополнительных бюджетных средств на выполнение требований местных учителей.