Чита, 19 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за 2021 год 60 социально значимых услуг переведено в цифровой формат. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Сергей Гордеев в ходе пресс-подхода после публичного отчета 19 января.

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«Цифровизация госуслуг — это важная задача. Необходимо, чтобы самые социально значимые услуги жители могли получить не приходя в какие-либо учреждения или МФЦ, а с помощью компьютера или смартфона на портале Госуслуг.

Всего таких социально значимых услуг — 86. На данный момент 81 из них уже переведена в цифровой формат. Большую работу министерство ЖКХ провело в этом направлении в 2021 году — в цифровой формат переведено 60 социально значимых услуг. В 2022 году мы продолжим эту работу и сделаем доступными онлайн оставшиеся пять социально значимых услуг», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году сотовой связью и мобильным доступом в интернет будет обеспечено 48 населенных пунктов Забайкалья.

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