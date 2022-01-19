Улан-Батор, , 12:43 — REGNUM На заседании парламента Монголии назначили трёх новых послов, два из которых являются женщинами. Эрдэнэцогтын Сарантогос стала чрезвычайным и полномочным послом в Южной Корее, Даваасурэнгийн Гэрэлмаа — послом в Швейцарии. До этого парламент Монголии назначил ещё трех женщин послами в Болгарию, Францию и Чили.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом число женщин-послов в Монголии оказалось наибольшим в истории страны.

«В истории современной дипломатической службе Монголии назначение женщин послом было очень редким явлением. А на этот раз 6 из 31 послов — женщины. Я очень рада, что женщины занимают эту высшую должность и вопросы женского лидерства решаются в международных делах», — написала министр иностранных дел Батмонхийн Батцэцэг в Фейсбуке.

ИА REGNUM напоминает, что в нынешнем правительстве Монголии работают трое женщин — министров. Раньше их было четверо, но из-за сложной экологической ситуации в столице Монголии министра природы, окружающей среды и туризма Нямжавын Уртнасан освободили от должности.