Москва, , 12:48 — REGNUM Падением ведущих индексов открылся российский рынок акций 19 января, но затем перешёл к росту. Это следует из данных торгов.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном Mid.ru

По данным на 07:15 мск, рублёвый индекс Мосбиржи снижался на 0,9%, до 3 298,88 пункта. К началу основной сессии потери индекса достигли 1,6% и 3 275,67 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,86%, до 1 342,07 пункта.

Падение продолжило тенденцию предыдущей сессии. Как сообщало ИА REGNUM, 18 января индекс Мосбиржи продемонстрировал рекордный откат с марта 2020 года, он снизился на 6,5%, до 3 297,12 пункта, а индекс РТС — на 7,29%, до 1 367,45 пункта.

После появления новостей о том, что российская и американская стороны прорабатывают встречу 21 января руководителей внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, индексы пошли в рост.

По данным на 11:10 мск, индекс РТС рос на 2,88%, до 1406,81 пункта, индекс Мосбиржи — на 3%, до 3428,76 пункта. Растут в цене бумаги «Мечела» (+4,64%), «Распадской» (+4,4%), «Руснефти» (+4,14%), ТМК (+4,03%), ТГК-1 (+3,37%), «Черкизово» (+3,29%), «Норникеля» (+3,07%), «Магнита» (+3,02%) и других компаний.

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