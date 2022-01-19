Анкара, , 12:40 — REGNUM Помощник президента Турции Ихсан Шенер заявил, что его слова о силах ОДКБ в Казахстане неправильно поняли. Об этом он сказал в беседе на встрече с российским послом Алексеем Ерховым.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шенер отметил, что одно предложение на тему Казахстана… было неправильно понято. Посол и И. Шенер выразили удовлетворение по поводу стабилизации ситуации в Казахстане и пожелали братскому казахстанскому народу мира и благополучия», — цитирует его слова посольство РФ в Турции.

Ранее Шенер заявлял об «оккупации Казахстана» Россией и о «советском гнете» Казахстана. В свою очередь Москва потребовала от Анкары разъяснений в связи с заявлением Шенера.

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По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «в Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ».