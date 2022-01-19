Тегеран, , 12:40 — REGNUM Посол Ирана в РФ Казем Джалали накануне визита президента Исламской Республики Ибрахима Раиси дал высокую оценку перспективам сотрудничества. В интервью Институту РУССТРАТ дипломат связал это с тем, что политические связи Иран и России находятся на очень хорошем уровне. «Налажены контакты, консультации, встречи, — подчеркнул Казем Джалили, — идет конструктивный и эффективный диалог между должностными лицами по двусторонней тематике, а также по важным региональным и международным вопросам».

Он подчеркнул, что лидеры двух стран обладают «серьезной волей для развития отношения между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией во всех областях». Причем речь именно о долгосрочном сотрудничестве, которое строится «на основании составленных документов», деятельности совместной комиссии и различных рабочих групп в области экономики и торговли.

Все это открывает «многообещающие перспективы» как для расширения товарооборота, так и для реализации различных суперпроектов, которые будут учитывать не только интересы двух стран, но и создание сильного и стабильного региона. «Во время работы нового правительства Исламской Республики Иран, которое имеет особый взгляд на работу с соседями, включая Россию, даст Бог, эти отношения войдут в новую фазу», — отметил Казем Джалали.

Говоря о масштабных проектах, посол ИРИ в РФ отметил значение международного транспортного коридора «Север — Юг», который сократит сроки и затраты на 50 процентов по сравнению с традиционными морскими маршрутами; планы по развитию энергетического сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровне, а также взаимодействие в области обеспечения оборудованием энергетической отрасли. Он подчеркнул и намерение поощрять взаимный туризм, чему будет способствовать отмена виз для тургрупп численностью от 5 до 50 человек.

Отдельно в интервью Институту РУССТРАТ посол Ирана в Москве остановился на подготовке к вступлению его страны в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС). На сегодня 80 процентов текста Соглашения о свободной торговле между Ираном и евразийскими странами уже согласовано, сказал он, оставшиеся 20 процентов также будут завершены на предстоящем заседании. «Если парламенты стран-членов Евразийского союза не будут против этой договоренности, — заключил посол, — то в будущем будут созданы предпосылки для свободной торговли между двумя сторонами».