Владикавказ, 19 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии по горячим следам обнаружили расхитителя исторических ценностей из старинной родовой башни, принадлежащей семье Цаллаговых. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Алагирского района. Под натиском неопровержимых улик, он сознался в содеянном, сообщили 19 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Северная Осетия

Напомним, ранее о хищении экспонатов из фамильного комплекса в родовой башне сообщил руководитель проекта «Родовые башни» Заурбек Цаллагов. На основании его заявления в полицию было начато расследование. Вскоре был обнаружен подозреваемый, у которого нашли часть похищенных предметов и орудия, с помощью которых он совершил взлом.

«Вор проник в помещение, сломав навесной замок. <…> При обыске у молодого человека изъяты орудия взлома, а также часть похищенного, остальные предметы задержанный спрессовал и сдал в пункт приема металла», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Его фигурант находится под подпиской о невыезде. За совершенное им преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.