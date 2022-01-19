Мельбурн, Австралия, , 12:38 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Еленой-Габриэлой Русе во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Вероника Кудерметова (сс) si.robi

Кудерметова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвень (Китай) — Мария Саккари (Греция).

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