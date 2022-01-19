Сана, , 12:40 — REGNUM ВВС Саудовской Аравии нанесли серию ударов по территории Йемена. Об этом сообщает близкий к йеменским повстанцам-хуситам телеканал Al-Masirah.

Война в Йемене Theintercept.com

По данным журналистов, 18−19 января саудовская авиация совершила 53 налёта на провинции Мариб, Аль-Джауф, Аль-Байда, Шабва и Аль-Далия. Как минимум 13 целей были поражены в столице Йемена — Сане.

«Военные самолеты агрессии в столице совершили пять налетов на международный аэропорт Саны и его окрестности, ещё четыре удара были нанесены по району Аттан, а один удар был нацелен на здание воздушной академии в районе Аль-Тавра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате одного из авиаударов погибли 25 жителей города Либби в провинции Мариб.

Налёты саудовских ВВС стали ответом на недавний обстрел йеменскими повстанцами аэропорта Абу-Даби.